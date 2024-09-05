Advertisement
HOME FINANCE

Ada Promo Spesial untuk Sahabat Pegadaian di Hari Pelanggan Nasional, Cek di Sini!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |13:26 WIB
Ada Promo Spesial untuk Sahabat Pegadaian di Hari Pelanggan Nasional, Cek di Sini!
Promo spesial untuk sahabat Pegadaian di Hari Pelanggan Nasional. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Merayakan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2024, PT Pegadaian menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Sahabat Pegadaian yang telah menjadi nasabah loyal Pegadaian.

Sebagai bentuk apresiasi, Pegadaian menghadirkan berbagai promo menarik yang dapat digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi produk dan layanan yang tersedia.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa dukungan dan kepercayaan dari pelanggan atau nasabah menjadi hal yang sangat berharga bagi kemajuan perusahaan tak terkecuali Pegadaian.

“Promo-promo ini sudah dimulai dari hari kemerdekaan di bulan Agustus yang lalu hingga September ini, sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh nasabah setia Pegadaian di seluruh Indonesia,” ucapnya.

“Kami sangat memahami betapa pentingnya peran nasabah dalam kemajuan dan perkembangan Pegadaian, untuk itu kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesetiaan seluruh nasabah terhadap Pegadaian. Kami berkomitmen untuk meng-EMAS-kan Indonesia, agar  terus berkembang dan mendorong laju ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
