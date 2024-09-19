8 Kelebihan Investasi Emas yang Menjamin Keamanan Keuangan

JAKARTA - Emas bukan hanya terlihat indah dan gemerlap sebagai perhiasan untuk menunjang penampilan. Jika disimpan dalam waktu lama, emas dapat menjadi aset berharga dengan penambahan nilai secara signifikan.

Berinvestasi emas di Indonesia kini lebih mudah dengan penyediaan layanan digital dari berbagai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, bagi yang ingin membeli emas sendiri, pelayanan langsung di toko emas ataupun lembaga penyedia layanan tabungan emas masih tersedia.

Terlepas dari metode yang dipilih, investor dapat merasakan kelebihan investasi emas secara nyata. Adapun beberapa kelebihan investasi emas adalah sebagai berikut:

1. Nilainya Stabil dari Waktu ke Waktu

Sebagai investasi yang dijamin aman, nilai emas cenderung stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan tren emas setiap tahunnya di Indonesia, kenaikan harga cenderung dominan daripada penurunannya.

Hal ini dikarenakan permintaan dan penawaran emas di pasar yang jelas karena emas sejatinya bukan hanya instrumen investasi, namun juga aksesoris pelengkap gaya hidup. Dengan begitu, transaksi emas konsisten sehingga risiko penurunan harga yang tajam pun menjadi rendah.