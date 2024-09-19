Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

8 Kelebihan Investasi Emas yang Menjamin Keamanan Keuangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |13:21 WIB
8 Kelebihan Investasi Emas yang Menjamin Keamanan Keuangan
Ilustrasi kelebihan investasi emas. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Emas bukan hanya terlihat indah dan gemerlap sebagai perhiasan untuk menunjang penampilan. Jika disimpan dalam waktu lama, emas dapat menjadi aset berharga dengan penambahan nilai secara signifikan.

Berinvestasi emas di Indonesia kini lebih mudah dengan penyediaan layanan digital dari berbagai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, bagi yang ingin membeli emas sendiri, pelayanan langsung di toko emas ataupun lembaga penyedia layanan tabungan emas masih tersedia.

Terlepas dari metode yang dipilih, investor dapat merasakan kelebihan investasi emas secara nyata. Adapun beberapa kelebihan investasi emas adalah sebagai berikut:

1. Nilainya Stabil dari Waktu ke Waktu

Sebagai investasi yang dijamin aman, nilai emas cenderung stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan tren emas setiap tahunnya di Indonesia, kenaikan harga cenderung dominan daripada penurunannya.

Hal ini dikarenakan permintaan dan penawaran emas di pasar yang jelas karena emas sejatinya bukan hanya instrumen investasi, namun juga aksesoris pelengkap gaya hidup. Dengan begitu, transaksi emas konsisten sehingga risiko penurunan harga yang tajam pun menjadi rendah.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/11/3068302/pegadaian-gXrG_large.jpg
Aset Pegadaian Terus Melonjak, Akhir 2024 Tembus Rp100 Triliun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/11/3067577/pegadaian-1HqW_large.jpg
Apresiasi Kinerja, Pegadaian Berangkatkan Karyawan Terbaik untuk Wisata Religi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/11/3066910/pma_2024-7Pov_large.jpg
Jadwal Lomba Pegadaian Media Awards 2024 Resmi Diperpanjang, Catat Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/14/3065358/dirut_pegadaian-FOnl_large.jpg
Semakin Seru, Cek Yuk Jadwal Pertandingan Pegadaian Liga 2 Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/11/3061943/the_gade_coffee-bQ3G_large.jpg
Asyik! Ada The Gade Coffee & Gold di Menara BRILiaN, Jadi Spot Nongkrong Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/11/3060755/pegadaian-IKAb_large.jpg
Pegadaian Promosikan Produk Kreatif Kota Sukabumi Lewat Pesona Swarga Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement