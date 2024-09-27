Advertisement
HOME FINANCE

Aset Pegadaian Terus Melonjak, Akhir 2024 Tembus Rp100 Triliun?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |16:06 WIB
Aset Pegadaian Terus Melonjak, Akhir 2024 Tembus Rp100 Triliun?
Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian semakin menunjukkan masa keemasannya setelah 123 tahun melayani masyarakat indonesia melalui berbagai produk dan program yang dijalankan.

Hingga Agustus 2024 tercatat Rp98,935 triliun aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dulunya bernama Bank Van Leening ini dan diprediksi mampu menembus Rp100 triliun pada akhir 2024.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, pertumbuhan aset ini diharapkan dapat terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kinerja Pegadaian di masa yang akan datang.

“Pertumbuhan aset Pegadaian didorong oleh peningkatan penyaluran pinjaman, dimana outstanding loan per 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp81,846 triliun tumbuh 25,8 persen secara yoy," ujarnya.

"Kami harap aset ini dapat terus bertumbuh dan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja Pegadaian, apalagi sekarang kami sudah tergabung dalam holding ultra mikro, semoga kedepannya kinerja perusahaan terus meningkat dan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Pegadaian, khususnya UMKM,” tuturnya.

Halaman:
1 2
