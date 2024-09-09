Pegadaian Promosikan Produk Kreatif Kota Sukabumi Lewat Pesona Swarga Bumi

SUKABUMI - PT Pegadaian berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Sukabumi sukses menyelenggarakan acara Pesona Swarga Bumi pada 31 Agustus hingga 1 September 2024 di Museum Pegadaian, Sukabumi.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari coaching clinic untuk UMKM Fashion bersama desainer Wignyo Rahadi yang dilaksanakan pada 21 hingga 22 Juni lalu. Acara ini dirancang sebagai wadah untuk mempromosikan produk fashion dan kerajinan lokal, serta melestarikan budaya daerah guna memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.

"Kegiatan ini sangat baik karena Pemerintah Kota Sukabumi didukung oleh Pegadaian, ingin mengangkat wastra, khususnya batik lokal. Wastra bukan hanya kain tradisional, tetapi memiliki makna dan simbol yang dalam, yang mencakup dimensi warna, ukuran, dan bahan seperti batik, tenun, songket, dan lain sebagainya," ujar Wignyo Rahadi, desainer dan CEO Tenun Gaya.

Ia menambahkan, selama ini, pelatihan yang dilakukan baru sebatas mengajarkan cara membuat batik. Namun, sekarang pihaknya melangkah lebih jauh dengan melatih para desainer fesyen serta menjahit pakaian.

“Hasilnya ditampilkan dalam fashion show di event Pesona Swarga Bumi ini, untuk mengetahui perkembangan batik Kota Sukabumi. Saya juga berkomitmen untuk membantu mempromosikan wastra ke luar negeri. Agenda terdekat kami adalah show di Paris, Laos, serta Praha," ucapnya.