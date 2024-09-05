Luhut: Beli Pertalite Dibatasi tapi Harganya Tidak Naik

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada kenaikan untuk pada harga Bahan Bakar Bensin (BMM).

Pembatasan pembelian BBM pertalite tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat pada sasarannya seperti pada Ojek Online (Ojol), dan pada orang kaya tak dikasih subsidi.

“Tidak akan, tidak akan (mengganggu daya beli). Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut, dikutip dari Antara.

Sehingga pada BBM Pertalite tidak akan bisa dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

“Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ujar Luhut menegaskan.