HOME FINANCE HOT ISSUE

Beri Salam Hormat ke Faisal Basri, Menko Luhut: Indonesia Kehilangan Sosok Pemikir Besar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |11:55 WIB
Beri Salam Hormat ke Faisal Basri, Menko Luhut: Indonesia Kehilangan Sosok Pemikir Besar
Menko Luhut Binsar Pandjaitan kenang Faisal Basri. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, turut mengucapkan rasa kehilangan atas meninggalnya Ekonom Faisal Basri. Hal ini disampaikan usai bertakziah di rumah duka Faisal Basri.

Terlihat juga pada takziah itu Menko Luhut memberi salam hormat kepada jenazah Faisal Basri. Menurutnya  Faisal Basri seorang ekonom yang telah banyak berkontribusi pada kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini.

Menko Luhut mengungkapkan pertemuan terakhirnya dengan Faisal Basri terjadi pada tahun 2021, setelah Indonesia menghadapi gelombang pertama pandemi Covid-19.

luhut

"Terakhir ketemu Pak Faisal pada tahun 2021 setelah Covid-19. Pada saat itu, beliau memberikan masukan yang sangat berharga dalam mendesain PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari sisi ekonomi. Masukannya membantu kita menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi negara," ungkap Menko Luhut, dalam keterangan resmi Kamis (5/9/2024).

Selain itu, Faisal Basri juga dikenal sebagai sosok yang aktif memberikan saran dalam kebijakan hilirisasi nikel, sebuah proyek yang menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pak Faisal sering memberi banyak masukan soal ekonomi Indonesia, termasuk soal hilirisasi nikel. Meski kami terkadang berbeda pandangan, saya selalu menghargai setiap pemikiran dan argumen yang beliau sampaikan," ujar Menko Luhut.

Halaman: 1 2
1 2
