HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Kenang Ekonom Senior Faisal Basri: Sering Koreksi Kebijakan Pemerintah

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |08:09 WIB
Presiden Jokowi Kenang Ekonom Senior Faisal Basri: Sering Koreksi Kebijakan Pemerintah
Presiden Jokowi Kenang Faisal Basri. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya ekonom senior Faisal Basri. Faisal menghembuskan napas terakhir pada Kamis, 5 September 2024 lalu, pada usia 65 tahun.

"Innalillahi wa innailaihi rajiun. Saya dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Faisal Basri," ungkap Jokowi.

Menurut Presiden, Faisal Basri adalah sosok yang sangat kritis, khususnya dalam memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang dianggap kurang optimal.

Jokowi menambahkan, Faisal dikenal sebagai figur yang teliti dalam menyampaikan data.

"Beliau adalah seorang ekonom yang sangat kritis dan terperinci. Selalu berbicara dengan data dan sering memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat. Saya kira, ini adalah hal yang baik untuk kemajuan negara kita," ujar Jokowi.

Selain dikenal sebagai ekonom, Faisal Basri juga memiliki latar belakang politik yang kuat. Ia merupakan salah satu pendiri Majelis Amanah Rakyat (Mara), yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Faisal juga aktif dalam berbagai organisasi nirlaba seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia.

