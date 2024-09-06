Kenang Sosok Faisal Basri, Jokowi: Ekonom Kritis Kebijakan Pemerintah yang Kurang Baik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan duka citanya atas meninggalnya Ekonom Senior Faisal Basri. Faisal meninggal dunia pada Kamis 5 September 2024.

"Innalilahi wa innailaihi rajiun. Saya dan seluruh warga masyarakat Indonesia menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, wafatnya bapak Faisal Basri," kata Jokowi kepada wartawan di Flyover Djuanda, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Jokowi mengenang sosok Faisal Basri yang sangat kritis dan detail dalam menyampaikan data-data. Faisal juga sering mengkoreksi kebijakan pemerintah yang kurang baik.

"Beliau adalah seorang ekonom yang kritis, detail dalam menyampaikan data-data lapangan dan juga bisa mengkoreksi juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang baik. Saya kira itu hal yang sangat bagus," ungkapnya.

Perlu diketahui, Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024) pagi pada usia 65 tahun. Faisal H. Basri dikenal sebagai ekonom dan politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.