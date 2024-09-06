OJK Sebut Tak Ada Emiten yang Ajukan Pembatalan IPO

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tidak ada calon emiten yang mengajukan pembatalan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, pihaknya tidak pernah mengungkap siapa saja calon emiten yang ada dalam daftar tunggu atau pipeline IPO. Ia menegaskan, tidak ada emiten yang menyatakan batal IPO.

“Kalaupun calon emiten itu batal, bukan berarti ada masalah. Misalnya jika serapan investor saat ini terasa sulit, tentunya emiten akan memikirkan untuk menunda,” kata Inarno dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (6/9/2024).

Inarno mengatakan, saat ini penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif. OJK mencatat penghimpunan dana di pasar modal hingga Agustus 2024 mencapai Rp135,25 triliun. Secara rinci, sebanyak 28 perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan nilai emisi sebesar Rp4,39 triliun.