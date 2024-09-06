Sri Mulyani Bawa Kabar Terbaru Pensiun PLTU Cirebon 1

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kabar terbaru pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 berkapasitas 660 Mega Watt (MW). Pensiun dini PLTU ini belum bisa dilaksanakan

"Karena (masih) work in progress," jelas Menkeu ketika ditanya alasan PLTU Cirebon-1 belum juga deal untuk dilakukan pensiun dini usai International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024).

BACA JUGA: Dampak PLTU Manfaatkan Limbah Serbuk Kayu Gantikan Batu Bara

Dia pun mengakui beberapa hal yang menjadi tantangan pemerintah untuk melakukan pensiun dini PLTU, salah satunya terkait biaya yang sangat besar.

"Challengenya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector dan bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," tutur Menkeu.

BACA JUGA: Limbah Serbuk Gergaji Disulap Jadi Bahan Bakar PLTU

Namun demikian, Bendahara Negara itu mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengusahakan pensiun dini PLTU ini sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita usahakan terus ya, kita usahakan terus," imbuhnya.