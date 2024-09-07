Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Akui Pemindahan PNS ke IKN Tak Mudah

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |04:21 WIB
Jokowi Akui Pemindahan PNS ke IKN Tak Mudah
Jokowi tak ingin PNS buru-buru pindah ke IKN (Foto: PUPR)
JAKARTA - Presiden Jokowi akui perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak mudah.

"Ya semuanya kan di lihat fasilitas fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap tapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul betul memang harus siap betul," kata Jokowi usai kepada wartawan di Flyover Djuanda, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Menurut Jokowi, perpindahan apapun khususnya ASN ke IKN tidak segampang yang difikirkan. Menurutnya semua hal harus dipersiapkan dengan baik sebelum pindah.

"Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap," kata Jokowi.

Terkait kapan waktu kepindahan ASN ke IKN, Jokowi minta hal tersebut dikonfirmasi langsung ke Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

"Ditanyakan seperti itu, kalau hal hal teknis ke Kepala OIKN, Pak basuki ada di deket saya," kata Jokowi.

