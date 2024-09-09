Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pendaftaran CPNS 2024 Diperpanjang Gegara Masalah E-Meterai

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |03:12 WIB
5 Fakta Pendaftaran CPNS 2024 Diperpanjang <i>Gegara</i> Masalah E-Meterai
Fakta CPNS 2024. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi CPNS 2024 masih tahap pendaftaran. Besok atau 10 September menjadi hari terakhir pendaftaran.

Oleh karena itu, para pelamar masih punya hari ini dan besok untuk segera mendaftarkan diri. Diimbau untuk tidak daftar di akhir batas waktu.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait seleksi CPNS 2024:

1. Keputusan Pendaftaran Diperpanjang

Proses pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di portal SSCASN yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 6 September sesuai dengan Surat Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024 diperpanjang hingga 10 September 2024 Pukul 23.59 WIB.

2. Gegara Meterai

Kendala teknis seperti pembelian dan pemanfaatan materai eletronik atau e-meterai yang mengalami gangguan sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran di portal, menjadi faktor utama penyesuaian jadwal dilakukan.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyebutkan kendala pembelian e-meterai oleh masyarakat di seluruh platform Peruri tidak dapat dibebankan kepada para calon pelamar sehingga Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama 4 empat hari, dari sebelumnya batas waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 06 September jam 23:59 WIB diubah menjadi 10 September 2024 jam 23:59 WIB.

Selain itu optimalisasi pengisian formasi CPNS juga menjadi pertimbangan dilakukannya penyesuaian jadwal pendaftaran, di mana tahun ini tersedia alokasi 250.407 formasi bagi 69 Instansi pusat dan 478 instansi daerah.

3. Jumlah Pelamar yang Sudah Terdaftar

Pemerintah lewat Panselnas ingin memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berkompetisi pada perhelatan CPNS tahun ini. Terhitung hingga 05 September 2024 Pukul 08.00 WIB, jumlah pendaftar CPNS telah mencapai 2.922.336, di mana jumlah submit/resume atau mengakhiri pendaftaran mencapai 1.011.148 pelamar.

Halaman:
1 2
