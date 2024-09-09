Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat Catat Dana Kelolaan Naik 26%

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |08:01 WIB
Bank Muamalat Catat Dana Kelolaan Naik 26%
Dana kelolaan Bank Muamalat alami kenaikan (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat jumlah nasabah wealth management tumbuh 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bertambahnya jumlah nasabah tersebut, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dana kelolaan (asset under management/AUM).

Bank Muamalat mencatat total dana kelolaan nasabah meningkat sebesar 26% year on year (YoY). Perseroan terus memacu bisnis wealth management dengan menghadirkan beragam layanan yang dipersonalisasi sesuai preferensi nasabah.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh penjualan yang agresif pada produk Sukuk Ritel Negara serta penjualan reksa dana yang terus meningkat pesat. Pemasaran bancassurance juga semakin aktif kami lakukan karena potensinya yang masih sangat besar,” ujar SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan, Senin (9/9/2024).

Bank Muamalat menyediakan beragam produk investasi untuk nasabah wealth management. Diantaranya, produk perencanaan keuangan dan investasi, proteksi, serta persiapan masa depan yang lebih baik. Berbagai produk tersebut diharapkan dapat membantu nasabah untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Sebagai informasi, Bank Muamalat secara konsisten berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai mitra distribusi untuk penawaran Sukuk Negara Ritel sejak 2019.

Menurut Dedy, produk bancassurance juga kian diminati, ditandai dengan portofolio yang terus tumbuh setiap tahunnya. Produk yang ditawarkan pun sangat beragam, antara lain untuk kebutuhan asuransi kesehatan, pendidikan, pelunasan biaya haji, persiapan warisan, hingga perencanaan dana pensiun dengan pilihan mata uang Rupiah maupun Dolar AS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125639/bank_muamalat-u42R_large.jpg
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement