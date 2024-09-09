Tarif Tol Dalam Kota Segera Naik!

Tarif jalan tol dalam kota naik (Foto: Instagram)

JAKARTA – Tarif tol dalam kota bakal naik dalam waktu dekat. Jasa Marga akan memberlakukan penyesuaian tarif untuk Ruas Tol Dalam Kota ruas Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit.

Melansir Instagram Jasamarga Metropolitan, Senin (9/9/2024), penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 2130/KPTS/M/2024.

Penyesuaian tarif tol ini merupakan penyesuaian tarif reguler dan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang(UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.