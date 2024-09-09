Tol Sigli-Banda Aceh Diresmikan, Pangkas Waktu Tempuh Jadi 30 Menit

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan empat seksi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Senin (9/9/2024). Ruasnya meliputi seksi 2 Seulimeum-Jantho sepanjang 6 kilometer (km), seksi 3 Jantho-Indrapuri 16 km, seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro 8 km, dan seksi 6 Kuto Baro-Baitussalam 5 km.

Adapun, empat seksi ruas tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dibangun PT Hutama Karya (Persero) sejak 2019 lalu. Tercatat, ada enam seksi yang dibangun perseroan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh terdiri dari 6 (enam) seksi dengan panjang total 74,2 km, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat penting bagi pengembangan infrastruktur di bagian paling Barat Indonesia.

“Secara keseluruhan nilai investasi pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh sebesar Rp 13,55 T. Hingga saat ini, kami telah berhasil mengoperasikan 49 km dari jalan tol tersebut, termasuk empat seksi yang diresmikan Bapak Presiden hari ini. Kami juga menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan Seksi 1 yang tersisa pada akhir tahun, sehingga jalan tol dapat segera dioperasikan sepenuhnya,” ujar Adjib.

Dari empat ruas jalan tol yang diresmikan, dilengkapi berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan. Fasilitas tersebut meliputi 5 buah Gerbang Tol dengan total gardu sebanyak 22, serta 2 pasang Tempat Istirahat Pelayanan (TIP) tipe A yang terdiri dari area istirahat, tempat pengisian bahan bakar, serta layanan patroli dan ambulance yang siap siaga 24 jam.

Selain itu, sistem manajemen lalu lintas yang canggih juga telah diterapkan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan dan meminimalkan potensi kecelakaan. Sebagai informasi, Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2, 3, 5 dan 6 telah dioperasikan bertahap dengan rentang waktu 3 (tiga) tahun dari 2021 hingga 2023. Tercatat trafik kendaraan yang melintas mencapai 3.500 kendaraan per hari.