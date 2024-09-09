Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebijakan China hingga The Fed Jadi Sentimen Pasar Kripto

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |14:31 WIB
Kebijakan China hingga The Fed Jadi Sentimen Pasar Kripto
Kebijakan China hingga The Fed Jadi Sentimen Pasar Kripto (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pasar altcoin, termasuk Ethereum (ETH) sedang mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, di mana ETH sempat menyentuh harga USD2.790 pada 26 Agustus 2024, lalu sempat turun ke USD2.301 pada 9 September 2024.

Penurunan ini menempatkan Ethereum pada titik terendah terhadap Bitcoin dalam hampir 3 tahun terakhir. Meski demikian, ada indikasi bahwa penurunan ini mungkin hanya sementara. Pasar altcoin tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sentimen investor, tetapi juga oleh arus likuiditas global.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pasar altcoin adalah injeksi likuiditas dari China yang cenderung meningkat di akhir tahun dan mencapai puncaknya pada Februari.

Jika likuiditas global meningkat, terutama dengan adanya kebijakan Quantitative Easing (QE) di China dan Amerika Serikat, kita bisa melihat peningkatan signifikan di pasar altcoin.

Quantitative Easing merupakan, kebijakan moneter non-konvensional yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di pasar.

Caranya, bank sentral membeli aset keuangan dari bank atau institusi keuangan, serta surat berharga milik pemerintah yang berjangka panjang.

Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman atau kredit. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika cara-cara biasa dalam mengelola ekonomi sudah tidak lagi efektif.

