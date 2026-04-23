HOME FINANCE SMART MONEY

Bali Disiapkan Jadi Hub Global, Industri Kripto RI Didorong Makin Kuat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |12:14 WIB
JAKARTA - Industri kripto di Indonesia makin berkembang dan kuat. Bahkan, Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu hub global dengan ekosistem kreatif dan digital yang dinamis, khususnya di industri kripto dan blockchain. 

CEO Indodax William Sutanto menyampaikan, Bali memiliki peran penting dalam perjalanan awal perusahaan, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun akses aset kripto bagi masyarakat Indonesia.

"Bali bukan sekadar lokasi ekspansi bagi Indodax. Bali adalah tempat cikal bakal lahirnya industri kripto di Indonesia dua belas tahun lalu, sekaligus epicentrum awal pertumbuhan inovasi kripto nasional," ungkap William dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, dari Bali ekosistem mulai tumbuh, berkembang, dan terus bergerak hingga saat ini. "Karena itu, peresmian kantor ini bukan hanya soal penambahan kapasitas, tetapi juga wujud komitmen kami untuk melanjutkan sejarah tersebut dan mendorong industri kripto Indonesia tumbuh semakin kuat dan sehat," ujarnya.

William menyampaikan, pertumbuhan industri kripto perlu diiringi dengan pemahaman yang baik dan mendalam dari masyarakat, guna memastikan proses adopsi di Indonesia tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga sehat dan teredukasi.

 

