Investor Kripto Makin Sadar Riset dan Strategi, Tak Lagi FOMO

JAKARTA - Investor kripto kini dinilai rasional dalam memahami risiko, strategi investasi, serta fundamental teknologi blockchain dibanding hanya sekadar mengikuti tren pasar.

"Dulu banyak orang masuk ke kripto karena fear of missing out (FOMO) atau sekadar ikut tren. Sekarang pendekatannya mulai berubah. Investor makin sadar pentingnya riset dan strategi yang lebih disiplin dalam menghadapi market," ujar

CEO Indodax William Sutanto di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Menurut William, perubahan perilaku tersebut menjadi salah satu tanda industri kripto perlahan bergerak menuju fase yang lebih matang. Jika sebelumnya pasar lebih banyak didorong oleh euforia jangka pendek, kini semakin banyak pengguna yang mulai mempelajari market structure, memahami siklus bitcoin, hingga menerapkan pendekatan investasi yang lebih terukur di tengah kondisi pasar yang masih fluktuatif.

Di luar pergerakan harga aset, perkembangan teknologi blockchain juga mulai mendorong berbagai bentuk pemanfaatan baru di sektor digital, mulai dari tokenisasi aset, pengembangan infrastruktur teknologi, hingga berbagai inovasi berbasis blockchain di ekosistem digital.

William menambahkan, komunitas tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan industri sejak awal kemunculan bitcoin. Berbeda dengan industri finansial tradisional yang banyak tumbuh secara institusional, perkembangan aset digital justru banyak dibangun melalui komunitas yang aktif menciptakan diskusi, edukasi, dan distribusi informasi secara organik.

"Pada akhirnya, industri yang mampu bertahan bukan hanya yang ramai secara tren, tetapi yang bisa membangun kepercayaan, edukasi, dan ekosistem kripto yang berkelanjutan. Di situlah komunitas memiliki peran yang sangat penting, karena dari komunitas inilah tumbuh keyakinan bersama terhadap perkembangan aset kripto," tegas William.