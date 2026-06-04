Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Waspadai Modus Penipuan Kripto, Ini Cara Cegahnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |07:51 WIB
Waspadai Modus Penipuan Kripto, Ini Cara Cegahnya
Waspadai Modus Penipuan Kripto, Ini Cara Cegahnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ancaman siber kini semakin banyak menyasar manusia dibanding sistem teknologi. Data dari Tiger Research menunjukkan bahwa social engineering menjadi penyebab 74,7% total kerugian akibat kejahatan siber, khususnya di industri Web3 pada kuartal pertama 2026, meningkat tajam dibandingkan 64,3% pada 2025. 

Modus yang digunakan antara lain adalah phishing, layanan pelanggan palsu, situs dan nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi yang muncul di hasil pencarian internet.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia menghadapi sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025, meningkat 7 kali lipat dari rata-rata tahunan periode 2020-2024. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan bahwa pola kejahatan siber kini menunjukkan perubahan, jika sebelumnya pelaku berupaya membobol sistem teknologi, kini mereka lebih banyak memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses terhadap akun dan informasi pribadi.

“Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Saat ini pihaknya memperkuat edukasi keamanan digital melalui kampanye anti-phishing yang mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memverifikasi informasi sebelum mengakses layanan digital atau menghubungi layanan pelanggan.

William menambahkan bahwa salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi. Pastikan selalu mengakses website resmi dan menggunakan kanal komunikasi resmi yang telah disediakan,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/622/3221034/kripto-ZWwR_large.jpg
Investor Kripto Makin Sadar Riset dan Strategi, Tak Lagi FOMO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/622/3218888/bitcoin-Qxwc_large.jpg
Sejarah Bitcoin Pizza Day, Bagaimana Industri Kripto di RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/622/3217074/bitcoin-wJ48_large.jpg
OJK Catat Investor Kripto di RI Tembus 21,3 Juta, Transaksi Rp22,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/622/3215559/bitcoin-u5Nq_large.jpg
Ingin Raup Cuan saat Pasar Kripto Lagi Naik-Turun? Intip Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214939/kripto_di_indonesia-Yyf0_large.jpg
Tren Investasi Kripto Berubah Tak Hanya Kejar Cuan, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/622/3214217/kripto-hjfi_large.jpg
Bali Disiapkan Jadi Hub Global, Industri Kripto RI Didorong Makin Kuat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement