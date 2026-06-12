Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Investor Kripto di RI Tembus 21,7 Juta, Industri Tekankan Pentingnya Literasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |12:30 WIB
Investor Kripto di RI Tembus 21,7 Juta, Industri Tekankan Pentingnya Literasi
Investor Kripto di RI Tembus 21,7 Juta, Industri Tekankan Pentingnya Literasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor aset kripto nasional per April 2026 telah mencapai 21,7 juta pengguna. Jumlah ini tumbuh lebih dari 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 14,16 juta investor.

Hal itu menandakan pertumbuhan industri aset kripto Indonesia terus menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut pun membuat para pelaku industri kripto Tanah Air untuk rajin meningkatkan literasi aset kripto serta pertumbuhan pasar aset kripto nasional.

CEO Indodax William Sutanto menegaskan edukasi menjadi hal terpenting dalam mendukung pertumbuhan industri aset digital yang semakin berkembang di Indonesia. 

"Pertumbuhan jumlah investor harus diimbangi dengan peningkatan kualitas literasi," ucap William dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menurut William, perkembangan industri aset kripto Indonesia menunjukkan aset digital semakin diterima sebagai bagian dari ekosistem keuangan modern. Namun, pertumbuhan tersebut juga perlu didukung oleh kolaborasi yang kuat antara pelaku industri, regulator, komunitas, dan masyarakat.

"Kami akan terus menghadirkan layanan yang aman, transparan, dan sesuai regulasi, sekaligus memperluas berbagai program edukasi agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memahami aset kripto dan teknologi blockchain secara lebih bijak," lanjut dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223949/bitcoin-egJ2_large.jpg
Indonesia Perkuat Standar Keamanan dan Kepatuhan Industri Kripto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223869/bitcoin-rKiA_large.jpg
Industri Aset Digital Perkuat Ekosistem Hospitality Bandara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/622/3222434/kripto-3z0C_large.jpg
Waspadai Modus Penipuan Kripto, Ini Cara Cegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/622/3221034/kripto-ZWwR_large.jpg
Investor Kripto Makin Sadar Riset dan Strategi, Tak Lagi FOMO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/622/3218888/bitcoin-Qxwc_large.jpg
Sejarah Bitcoin Pizza Day, Bagaimana Industri Kripto di RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/622/3217074/bitcoin-wJ48_large.jpg
OJK Catat Investor Kripto di RI Tembus 21,3 Juta, Transaksi Rp22,2 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement