HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Pemilik Trigana Air, Maskapai yang Alami Kecelakaan Bawa Rombongan Pejabat

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:37 WIB
Ini Pemilik Trigana Air, Maskapai yang Alami Kecelakaan Bawa Rombongan Pejabat
Pesawat Trigana Air Tergelincir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Trigana Air dengan nomor registrasi PK YSP ATR 42-500 tergelincir hingga keluar jalur di ujung landasan pacu Bandar Udara Stevanus Rumbewas, Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada hari ini, Senin (9/9/2024).

Pesawat yang direncanakan terbang menuju Jayapura tersebut membawa 41 penumpang dewasa, 1 bayi beserta 6 crew pesawat.

Lantas siapa pemilik pesawat Trigana Air?

Dikutip situs resmi Trigana Air Service menjelaskan perusahaan ini berfokus pada layanan penerbangan carter untuk keperluan tertentu, seperti pemetaan kawasan hutan.

Presiden Direktur Trigana Air Service saat ini yakni Rubijanto Adisarwono.

Untuk mendukung perubahan bisnis tersebut, perusahaan ini kemudian membeli empat pesawat F27-600 sebagai pengganti SKA-B200, dan mulai melayani penerbangan dari Jakarta melalui kontrak dengan perusahaan minyak Conoco dan Sempati Air.

