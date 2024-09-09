Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Beri Sinyal Harga Tiket Pesawat Turun 10%

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:37 WIB
Menhub Beri Sinyal Harga Tiket Pesawat Turun 10%
Tiket Pesawat Bakal Turun. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memproyeksikan penurunan harga tiket pesawat paling besar hanya 10%. Hal ini setelah menimbang beberapa aspek komponen dalam pembentukan harga tiket.

Menhub menyatakan setidak ada 4 komponen yang dihitung ulang dalam rangka menurunkan harga tiket pesawat. Seperti pajak impor suku cadang, pengaturan harga avtur, pajak PPN, review cost rute penerbangan.

Namun demikian, dalam prosesnya hanya ada 2 komponen tiket yang bisa menjadi faktor dalam penurunan harga tiket. Yaitu penurunan pajak impor suku cadang dan pengaturan harga avtur saja.

"Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti nomor 1 dan 2, itu penurunan sekitar 10%, tapi kita masih menunggu final dari kedua hal tersebut," ujar Menhub saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut menhub menyatakan pengaturan harga avtur dilakukan dengan cara membuka pintu masuk bagi para perusahaan asing penjual avtur. Sehingga tidak terjadi monopoli penjualan avtur yang saat ini dilakukan oleh PT Pertamina saja.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
