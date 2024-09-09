Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ditemani Tommy, Sri Mulyani Tiba-Tiba Temui Prabowo! Kode Jadi Menkeu Lagi?

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |20:43 WIB
Ditemani Tommy, Sri Mulyani Tiba-Tiba Temui Prabowo! Kode Jadi Menkeu Lagi?
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu Thomas Lapor ke Prabowo Subianto (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih Prabowo,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta dikutip Antara, Senin (9/9/2024).

Salah satu perkembangan yang dilaporkan adalah pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih.

Dengan demikian, Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan.

Laporan berikutnya yakni mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

