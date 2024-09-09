Selena Gomez Masuk Daftar Orang Terkaya Dunia, Punya Harta Rp20,1 Triliun

Selena Gomez jadi orang terkaya paling muda di AS (Foto: Wireimage)

JAKARTA – Penyanyi Selena Gomez masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Selena Gomez menambah daftar panjang pencapaiannya dengan masuk dalam jajaran miliarder dunia.

Aktris, penyanyi, investor, dan pengusaha berusia 32 tahun ini menjadi salah satu miliarder termuda di Amerika Serikat. Menurut Bloomberg, harta kekayaannya ditaksir mencapai USD1,3 miliar (setara Rp20,1 triliun).

Sebagian kekayaan Mantan Kekasih Justin Bieber ini berasal dari menyanyi, kemitraan merek dan akting. Namun sebagian besar kekayaannya terkait dengan Rare Beauty, merek rias wajahnya yang berusia 5 tahun.

Rare Beauty adalah merek kosmetik yang didirikan dengan tujuan sosial yang kuat, terutama dalam advokasi kesehatan mental. Merek ini dikembangkan oleh Selena Gomez, yang dikenal karena dukungannya terhadap kesehatan mental.

Kekayaan Gomez didasarkan pada “perkiraan nilai” Bloomberg atas sahamnya di merek kecantikan tersebut dan berbagai penghasilan lainnya dari musik, akting, properti, dan uang yang ia hasilkan dari kemitraan yang ia posting di media sosial.

Popularitasnya di Instagram menjadikannya orang ketiga yang paling banyak diikuti, di belakang ikon sepak bola Cristiano Ronaldo (638 juta), Lionel Messi (504 juta) dan Selena 424 juta pengikut. Hal ini membantunya mendapatkan dukungan besar-besaran dengan Puma, yang dilaporkan bernilai USD30 juta, dan Coach USD10 juta.