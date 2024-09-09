Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Selena Gomez Masuk Daftar Orang Terkaya Dunia, Punya Harta Rp20,1 Triliun

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |08:19 WIB
Selena Gomez Masuk Daftar Orang Terkaya Dunia, Punya Harta Rp20,1 Triliun
Selena Gomez jadi orang terkaya paling muda di AS (Foto: Wireimage)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi Selena Gomez masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Selena Gomez menambah daftar panjang pencapaiannya dengan masuk dalam jajaran miliarder dunia.

Aktris, penyanyi, investor, dan pengusaha berusia 32 tahun ini menjadi salah satu miliarder termuda di Amerika Serikat. Menurut Bloomberg, harta kekayaannya ditaksir mencapai USD1,3 miliar (setara Rp20,1 triliun).

Sebagian kekayaan Mantan Kekasih Justin Bieber ini berasal dari menyanyi, kemitraan merek dan akting. Namun sebagian besar kekayaannya terkait dengan Rare Beauty, merek rias wajahnya yang berusia 5 tahun.

Rare Beauty adalah merek kosmetik yang didirikan dengan tujuan sosial yang kuat, terutama dalam advokasi kesehatan mental. Merek ini dikembangkan oleh Selena Gomez, yang dikenal karena dukungannya terhadap kesehatan mental.

Kekayaan Gomez didasarkan pada “perkiraan nilai” Bloomberg atas sahamnya di merek kecantikan tersebut dan berbagai penghasilan lainnya dari musik, akting, properti, dan uang yang ia hasilkan dari kemitraan yang ia posting di media sosial.

Popularitasnya di Instagram menjadikannya orang ketiga yang paling banyak diikuti, di belakang ikon sepak bola Cristiano Ronaldo (638 juta), Lionel Messi (504 juta) dan Selena 424 juta pengikut. Hal ini membantunya mendapatkan dukungan besar-besaran dengan Puma, yang dilaporkan bernilai USD30 juta, dan Coach USD10 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement