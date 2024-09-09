Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Gaji Tina Toon dan Kris Dayanti

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:29 WIB
Adu Gaji Tina Toon dan Kris Dayanti
Gaji Tina Toon dan Kris Dayanti (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji Tina Toon dan Kris Dayanti. Kedua orang ini adalah penyanyi terkenal di Indonesia. Keduanya sekarang tidak dikenal dengan sebagai artis melainkan dikenal juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dirangkum Okezone, Senin (9/9/2024). Tina Toon yang terkenal dengan lagu-lagu hitsnya dimasa lalu, kini menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia (RI).

Tina Toon resmi dilantik pada periode 2019-2024 pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 silam. Tina sendiri mengungkapkan bahwa sebagai anggota DPR RI mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mendukung kegiatan politik.

Lalu berapakah gaji Tina Toon dan Kris Dayanti?

Anggota DPR RI Jakarta mendapatkan penghasilan gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta sehingga pada gaji bersihnya yaitu Rp 111 juta.

Pada sisi lain Kris Dayanti merupakan penyanyi terkenal yang merupakan salah satu diva pop Indonesia. Krisdayanti juga sudah lama sekali berkarier di industri musik Indonesia dan memiliki banyak sekali prestasi. Pendapatan yang diraih saat menjadi anggota DPR RI sangat bermanfaat untuk melakukan kegiatan program-program yang ia jalankan.

Halaman:
1 2
