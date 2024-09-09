12 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Modal dan Undang Teman

JAKARTA - 12 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari tanpa modal dan undang teman. Sekarang hanya perlu memiliki smartphone dan koneksi internet kalian sudah bisa menghasilkan uang tambahan.

Ada banyak aplikasi yang memungkinkan pengguna menghasilkan uang dengan mudah tanpa mengeluarkan uang atau mengundang teman. Anda dapat mendapatkan hingga Rp100 ribu setiap hari dengan menggunakan 12 aplikasi ini.

1. ClipClaps

ClipClaps adalah aplikasi yang menggabungkan hiburan dengan penghasilan. Menonton video lucu, bermain game, atau berpartisipasi dalam tantangan yang memungkinkan kalian menghasilkan uang.

Semakin aktif kalian, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan poin tambahan setiap harinya. Kalian juga dapat menukar poin ini menjadi uang tunai melalui PayPal.

2. Cashzine

Dengan hanya membaca berita, aplikasi ini dapat menawarkan kesempatan untuk mendapatkan uang. Setiap kali pengguna membaca artikel atau berita yang ada di dalam aplikasi, Cashzine akan memberikan poin kepada anda.

Setelah mengumpulkan poin, anda dapat menukarkan poin tersebut dengan uang yang akan ditransfer ke e-wallet atau akun PayPal Anda.

3. BuzzBreak

Sama seperti Cashzine, BuzzBreak memberikan penghargaan kepada pelanggannya yang secara teratur membaca berita dan menonton video pendek.

Poin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai dapat diperoleh dari setiap aktivitas. Selain itu, BuzzBreak memungkinkan penarikan ke dompet digital seperti DANA atau PayPal.

4. SurveyOn

Aplikasi survei SurveyOn memberikan poin kepada pengguna yang mengisi survei untuk ditukar dengan saldo PayPal. Semakin banyak survei yang harus pengguna selesaikan, semakin banyak poin yang dapat diperoleh.

5. Toloka

Toloka adalah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia Yandex. Transkrip rekaman audio, mengisi survei, mengklasifikasikan gambar, dan tugas lainnya adalah cara aplikasi ini menghasilkan uang.

Pengguna dapat dengan mudah memperoleh uang Rp100 ribu secara gratis dari aktivitas ini.

6. Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards memungkinkan anda menghasilkan uang dengan cara yang sangat sederhana yaitu dengan menjawab survei singkat yang biasanya berfokus pada opini atau pengalaman pengguna. Anda juga dapat menggunakan saldo untuk berbelanja di Google Play atau menariknya ke PayPal.