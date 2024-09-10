PON Aceh-Sumut 2024, Bukti Komitmen BSI Dukung Kemajuan Ekonomi dan Olahraga

BANDA ACEH - Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, khususnya penyelenggaraan di Provinsi Aceh, menunjukkan komitmen yang kuat dari Perseroan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kemajuan olahraga di Tanah Air.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Hery Gunardi mengatakan, suksesnya Perseroan dalam mendukung PON XXI Aceh-Sumut 2024, khususnya di Provinsi Aceh, dari awal pelaksanaan hingga selesai gelaran event multi-olahraga empat tahunan tersebut membuktikan bahwa BSI semakin mampu berperan di kancah nasional.

“Upaya-upaya kami dalam menyediakan layanan perbankan dan keuangan secara prima untuk menyukseskan PON XXI, khususnya di Aceh, menjadi bukti konkret komitmen BSI untuk terus mendukung pengembangan ekonomi dan kemajuan olahraga nasional,” ujar Hery.

Ia berharap penyediaan uang tunai sebesar lebih dari Rp2,7 triliun yang disiapkan BSI selama berlangsungnya PON XXI di Aceh akan mendorong aktivitas ekonomi sektor riil dan memberi manfaat ganda (multiplier effect) yang langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh.

Penyediaan uang tunai yang memadai sebagai antisipasi lonjakan transaksi keuangan di masyarakat selama PON, merupakan salah satu upaya BSI dalam menghadirkan layanan keuangan yang terbaik.