HOME FINANCE HOT ISSUE

Meriahkan International Volunteer Day 2024, BSI Maslahat Beri Edukasi Manajemen Disaster

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |12:33 WIB
Meriahkan International Volunteer Day 2024, BSI Maslahat Beri Edukasi Manajemen Disaster
BSI Maslahat Beri Edukasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BSI Maslahat dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hadir dalam acara International Volunteer Day 2024 yang diselenggarakan oleh Squad Penanggulangan Bencana Indonesia (PBI) pada hari Jumat, 29 November – 1 Desember di Lapangan Bumi Puspitek Asri Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Dalam kegiatan ini, BSI Maslahat hadir membuka booth kebencanaan dan memberikan edukasi terkait disaster manajemen. Selain itu, BSI Maslahat turut mensupport kegiatan International Volunteer Day 2024 dengan memberikan bantuan senilai Rp10 juta dengan target penerima manfaat kurang lebih 2.000 orang.

Dalam rangka menyongsong Hari Relawan Internasional 2024 (International Volunteer Day 2024), yang diperingati setiap 5 Desember, Squad Penanggulangan Bencana Indonesia mengadakan kegiatan bertema “Bersatu Menjadi Indonesia Tangguh”.

Sejak tahun 2021, BSI Maslahat telah mengikuti kegiatan International Volunteer Day, di mana BSI Maslahat juga merupakan anggota dari Squad Penanggulangan Bencana Indonesia.

Dukungan International Volunteer Day 2024 diharapkan mampu mendorong atau memperluas jangkauan target muzakki, hingga meningkatkan brand awareness BSI Maslahat di bidang kemanusiaan.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
