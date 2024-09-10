Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Resmikan 2 Tol Baru di Sumatera Utara Rp17,6 Triliun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |13:57 WIB
Jokowi Resmikan 2 Tol Baru di Sumatera Utara Rp17,6 Triliun
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sejumlah ruas jalan tol yang dipusatkan di Gerbang Tol Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, pada hari ini, Selasa (10/9/2024). Salah satunya yakni Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa (Seksi 2 Stabat – Tanjung Pura) sepanjang 26,2 km.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini, segera akan kita resmikan Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa (Seksi 2 Stabat – Tanjung Pura) yang dibangun sejak tahun 2020 sepanjang 26,2 km dengan anggaran biaya Rp11,6 triliun," kata Jokowi.

Jokowi juga meresmikan Jalan Tol ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Seksi 3 dan 4) yang memiliki panjang 45,6 km dan menghabiskan anggaran sebesar Rp6 triliun. Pembangunan jalan tol yang dimulai sejak 2018 tersebut merupakan bagian penting dari rencana besar pemerintah untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatra.

"Jalan tol ini akan menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 2.994 km dan kita harapkan sampai akhir tahun, jalan tol sumatra sudah tembus di 1.100 km," ungkapnya.

Jokowi turut menyoroti manfaat signifikan yang akan dirasakan masyarakat dan pelaku usaha di sepanjang koridor Binjai-Langsa serta Tebing Tinggi-Parapat. Dengan beroperasinya jalan tol tersebut, waktu tempuh dari Medan ke Simalungun menjadi lebih singkat.

Halaman:
1 2
