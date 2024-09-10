Adu Gaji Nathan Tjoe-A-On vs Elkan Baggott Siapa yang Lebih Fantastis?

JAKARTA – Adu Gaji Nathan Tjoe-A-On vs Elkan Baggott siapa yang lebih fantastis. Dalam dunia sepakbola di Indonesia, perbandingan gaji pemain-pemain naturalisasi sering menjadi omongan termasuk Elkan Bagott dan juga Nathan Tjoe-A-On.

Segini gaji Nathan Tjoe-A-On vs Elkan Bagott yang dirangkum Okezone, Selasa (10/9/2024).

Nathan Tjoe-A-On pemain Timnas Indonesia yang membela bermain di liga Belanda merupakan pemain pinjaman dari Swansea City.

Sebelum bermain di Swansea City dan juga SC Heerenveen, Nathan merupakan pemain dari klub Excelsior di tahun 2020 dengan harga pasar Rp869 juta.

Nathan berhasil melambungkan namanya setelah bergabung dengan Timnas Indonesia karena pada saat itu Nathan bersama rekannya berhasil membawa lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 tahun 2024.