Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Gaji Nathan Tjoe-A-On vs Elkan Baggott Siapa yang Lebih Fantastis?

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:00 WIB
Adu Gaji Nathan Tjoe-A-On vs Elkan Baggott Siapa yang Lebih Fantastis?
Adu Gaji Nathan Tjoe-A-On vs Elkan Baggott (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Adu Gaji Nathan Tjoe-A-On vs Elkan Baggott siapa yang lebih fantastis. Dalam dunia sepakbola di Indonesia, perbandingan gaji pemain-pemain naturalisasi sering menjadi omongan termasuk Elkan Bagott dan juga Nathan Tjoe-A-On.

Segini gaji Nathan Tjoe-A-On vs Elkan Bagott yang dirangkum Okezone, Selasa (10/9/2024).

Nathan Tjoe-A-On pemain Timnas Indonesia yang membela bermain di liga Belanda merupakan pemain pinjaman dari Swansea City.

Sebelum bermain di Swansea City dan juga SC Heerenveen, Nathan merupakan pemain dari klub Excelsior di tahun 2020 dengan harga pasar Rp869 juta.

Nathan berhasil melambungkan namanya setelah bergabung dengan Timnas Indonesia karena pada saat itu Nathan bersama rekannya berhasil membawa lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190532/indra_sjafrie-Qbsf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Indra Sjafri di Timnas Indonesia yang Resmi Dipecat PSSI Usai Gagal di SEA Games 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement