HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Gaji Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh dengan Ragnar Oratmangoen

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |08:29 WIB
Adu Gaji Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh dengan Ragnar Oratmangoen
Adu besaran gaji pemain Timnas Sandy dengan Ragnar Oratmangoen (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA -Adu gaji pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh dengan Ragnar Oratmangoen. Keduanya merupakan pemain yang diboyong Shin Tae-yong untuk pertandingan Kualifikasi Ppiala Dunia Zona Asia 2026.

Beberapa penasaran mengenai kemampuan hingga penghasilan keduanya. Apalagi, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen adalah pemain naturalisasi Indonesia.

Berikut adu gaji pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh dengan Ragnar Oratmangoen:

- Sandy Walsh

Sandy Walsh lahir di Brussel, Belgia pada 14 Maret 1995. Ayahnya lahir dan besar di Republik Irlandia. Sementara itu, ibunya adalah keturunan Indonesia yang lahir di Swiss dan besar di Belanda.

Sandy Walsh yang memiliki darah keturunan banyak negara lantas dibesarkan sebagai seorang Warga Negara Belanda. Sandy Walsh menjalani karier sepakbolanya dengan bermain di klub-klub asal Belgia, namun memilih membela Timnas Belanda di kelompok umur.

Untuk gajinya diperkirakan mencapai Rp21 miliar untuk satu musim. Dia pun bermain di klub KV Mechelen.

Sementara itu, pada November 2022, Sandy Walsh secara resmi mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) berbarengan dengan Jordi Amat. Sayangnya, ia mengalami beberapa cedera yang membuatnya terlambat untuk debut.

Setelah menunggu hampir satu tahun lamanya, akhirnya Sandy Walsh menjalani debut di laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023 yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk skuad Garuda.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
