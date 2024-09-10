Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia vs Pelatih Timnas Australia Graham Arnold

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |15:27 WIB
5 Fakta Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia vs Pelatih Timnas Australia Graham Arnold
5 Fakta Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
JAKARTA - Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia di match kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB dan bisa disaksikan secara live di RCTI.

Adu taktik dari kedua pelatih akan tersaji dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Australia. Pelatih Shin Tae-yong akan meracik strategi jitu untuk mengalahkan strategi pelatih Timnas Australia Graham Arnold.

Sebelum pertandingan dimulai, Okezone akan merangkum fakta-fakta gaji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong vs pelatih Timnas Australia Graham Arnold yang berbeda jauh.

 

1. Gaji Graham Arnold

Graham James Arnold merupakan pria kelahiran Sydney, New South Wales, Australia, 3 Agustus 1963. Graham Arnold memperoleh gaji tahunan sebesar USD1,9 juta atau sekitar Rp30 miliar.

 

2. Karier Graham Arnold

Graham Arnold adalah pelatih yang ditunjuk Federasi Sepak Bola Australia sebagai pengganti Bert van Marwijk setelah Piala Dunia 2018.

Sepanjang karier kepelatihannya, Arnold sering memilih gaya permainan yang lebih menyerang yang sangat bergantung pada pemain sayap.

Sebagai mantan penyerang, mencetak gol selalu menjadi prioritas dan ia telah mengawasi beberapa kemenangan besar sebagai pelatih saat Australia mengalahkan Chinese Taipei 7-1 di kualifikasi Piala Dunia dua tahun lalu.

 

3. Formasi Andalan Graham Arnold

Arnold secara historis paling sering menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan penyerang sayapnya yang umumnya maju sebagai pemain sayap dalam serangan.

Pengalaman pertama Arnold sebagai pelatih datang sebagai pemain-manajer di Northern Spirit di National Soccer League Australia. Setelah bergabung dengan Northern Spirit sebagai pemain pada tahun 1998, ia diminta untuk melatih tim tersebut pada musim berikutnya sebelum pensiun

Dari sana, Arnold menghabiskan satu dekade memegang berbagai peran di tim nasional Australia sebelum bergabung dengan klub A-League Men Central Coast Mariners pada tahun 2010.

Arnold kemudian diangkat menjadi manajer Sydney FC pada bulan Mei 2014 dan memimpin tim tersebut dengan beberapa kesuksesan besar selama empat tahun sebelum mengambil alih sebagai pelatih Socceroos pada tahun 2018.

Telusuri berita finance lainnya
