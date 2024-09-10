Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisi-Kisi Soal SKD CPNS 2024

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:57 WIB
Kisi-Kisi Soal SKD CPNS 2024
Kisi-Kisi Soal SKD CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kisi-kisi soal SKD CPNS 2024. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 mencakup tiga subtes utama, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Setiap peserta diberi waktu 100 menit untuk menyelesaikan total 110 soal, yang terbagi ke dalam 30 soal TWK, 35 soal TIU, dan 45 soal TKP.

Berikut ini kisi-kisi soal SKD CPNS 2024 yang telang dirangkum Okezone, Selasa (10/9/2024).

Rincian Kisi-Kisi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK bertujuan untuk mengukur pemahaman serta kemampuan peserta dalam menerapkan empat pilar kebangsaan Indonesia, yang terdiri dari:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement