Perbandingan Gaji Pelatih Timnas Australia Graham Arnold dengan Shin Tae-yong

JAKARTA - Adu gaji pelatih Timnas Australia Graham Arnold dengan Shin Tae-yong yang berbeda jauh. Keduanya merupakan pelatih dengan taktik permain bola yang handal.

Apalagi, Graham Arnold dan Shin Tae-yong akan dipertemukan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa penasaran mengenai gajinya hingga penghasilannya.

Berikut adu gaji pelatih Timnas Australia Graham Arnold dengan Shin Tae-yong:

- Graham Arnold

Dia memperoleh gaji tahunan sebesar USD1,9 juta atau sekitar Rp30 miliar. Sepanjang karier kepelatihannya, Arnold sering memilih gaya permainan yang lebih menyerang yang sangat bergantung pada pemain sayap.

Sebagai mantan penyerang, mencetak gol selalu menjadi prioritas dan ia telah mengawasi beberapa kemenangan besar sebagai pelatih saat Australia mengalahkan Chinese Taipei 7-1 di kualifikasi Piala Dunia dua tahun lalu.