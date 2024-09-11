Harga Emas Antam Melonjak Jadi Rp1.411.000/Gram

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) naik pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp12.000 menjadi Rp1.411.000.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp10.000 ke level Rp1.258.000.

Mengutip laman logammulia.com, Rabu (11/9/2024), harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp755.500

Emas 1 gram: Rp1.411.000

Emas 2 gram: Rp2.762.000

Emas 3 gram: Rp4.118.000

Emas 5 gram: Rp6.830.000