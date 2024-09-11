Pembangunan MRT Medan Satria-Tomang Pakai Utang Jepang Rp15,1 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Jepang menggelontorkan dana pinjaman 140 miliar yen Jepang atau sekitar Rp15,1 triliun untuk pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 yang akan menghubungkan Medansatria hingga Tomang sepanjang 24,5 kilometer.

Hal itu disampaikan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di agenda pencanangan MRT Lintas Timur-Barat di Stasiun MRT Thamrin Jakarta Pusat, Rabu.

"Pemerintah Jepang memberikan pinjaman 140 miliar yen Jepang dengan bunga rendah," katanya dikutip Antara, Rabu (11/9/2024).

Yasushi menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo atas kerja keras dalam proyek infrastruktur bersejarah MRT Jakarta.

Dalam pernyataannya, Yasushi menilai MRT sebagai simbol kemitraan antara Indonesia dan Jepang di era Pemerintahan Jokowi.