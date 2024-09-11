14 Tower Rusun ASN di IKN Rampung, Lengkap dengan Furnitur

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, sebanyak 14 tower rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai dan full furnished.

"Rusun ASN terdapat 14 tower yang sudah selesai dan full furnished," ujar Basuki di Jakarta dikutip Antara Rabu (11/9/2024).

Terkait apakah 14 tower rusun tersebut bisa dimanfaatkan oleh para ASN, dia mengatakan secara prasarana siap.

"Saya kira kalau prasarana siap," katanya.

Rusun ASN merupakan hunian tempat tinggal untuk ASN dan personel Pertahanan Keamanan (Hankam) yang nantinya bertugas di IKN Nusantara.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024.