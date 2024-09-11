InJourney Airports Siap Jadi Operator Bandara IKN

JAKARTA - Direktur Utama InJourney Airports atau Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi menyatakan pihaknya siap jika ditugaskan sebagai operator Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Faik mengatakan konsep pengoperasian bandara IKN nantinya akan dibuat semacam multi-airport system jika dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia. Mengingat saat ini Angkasa Pura juga memiliki Bandara kelolaan di Balikpapan, yaitu Bandar Udara Sepinggan.

"Kalau memang nanti diminta Angkasa Pura mengelola (Bandara IKN), ya kita siap. Nanti konsepnya kalau memang kita akan mengelola bandara tersebut, mungkin konsepnya multi-airport system," ujarnya usai acara peluncuran program Green Airport oleh InJourney Airports di Bandara Soekarno - Hatta, Rabu (11/9/2024).

Menutnya konsep multi-airport dalam pengelolaan Bandara IKN dengan Bandara Sepinggan Balikpapan akan memudahkan pengaturan trafik penerbangan yang akan masuk dan keluar IKN atau Balikpapan.

BACA JUGA: Pengusaha Hotel Optimis Potensi Investasi di IKN

"Jadi antara IKN dan Balikpapan dalam satu pengelolaan yang terkonsolidasi. Jadi nanti flight yang ke Balikpapan bisa landing di bandara Balikpapan, bisa landing di IKN. Nanti bisa kita atur seperti itu," tambahnya.