Adu Gaji Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes dengan Kiper Australia Matthew Ryan

JAKARTA - Adu gaji kiper Timnas Indonesia Maarten Paes dengan kiper Australia Matthew Ryan menarik dikulik.

Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga gawang agar tidak kebobolan. Beberapa penasaran mengenai penghasilan hingga gaji yang didapatkan.

Berikut adu gaji kiper Timnas Indonesia Maarten Paes dengan kiper Australia Matthew Ryan:

- Maarten Paes

Maarten Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Dia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kota Pare, Kediri, Jawa Timur.

Maarten Paes pun resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 30 April 2024. Tetapi, dia tak bisa langsung membela Timnas Indonesia karena masih terhambat aturan FIFA.

Penyebabnya, Maarten Paes pernah membela Timnas Belanda U-21 pada ajang Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021. Saat itu, usianya sudah memasuki 22 tahun.