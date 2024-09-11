Perbandingan Kekayaan Chris John vs Daud Yordan, Siapa yang Lebih Kaya?

JAKARTA - Perbandingan kekayaan Chris John vs Daud Yordan, siapa yang lebih kaya? Keduanya merupakan petinju asal Indonesia.

Apalagi, keduanya banyak mendapatkan kemenangan hingga mendapatkan hadiah besar. Beberapa penasaran mengenai kekayaan Chris John dan Daud Yordan sebagai petinju.

BACA JUGA: Adu Kekayaan Ariel Noah vs Desta

Berikut Perbandingan kekayaan Chris John vs Daud Yordan, siapa yang lebih kaya?

- Chris John

Petinju kebanggan Indonesia ini telah memantapkan diri untuk pensiun disaat usianya menginjak 34 tahun pada Desember 2013 lalu. Meskipun demikian, sosoknya tidak akan pernah dilupakan.

Yohannes Chrisian John, itulah nama lengkap dari Chris John. Petinju dengan julukan “The Dragon” ini lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, pada tanggal 14 September 1979. Ia adalah salah satu dari kelima petinju Indonesia yang berhasil meraih gelar sebagai juara dunia dalam bidang olahraga tinju.

Chris John lahir di dalam sebuah keluarga yang telah familiar dengan tinju sebelumnya. Ayahnya, Johan Tjahjadi ( Tjia Foek Sem ) merupakan seorang mantan petinju amatir. Tak heran jika sedari usia 5 tahun, Chris bersama adiknya, Adrian, telah dikenalkan dengan tinju.

Dengan pernah menjadi petinju, kekayaan Chris John cukup besar. Dilansir dari Opensecret, kekayaan Chris John mencapai USD1,5 juta atau sekitar Rp24 miliar lebih pada tahun 2004. Namun, untuk data terbarunya belum ada.