HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Ariel Noah vs Desta

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |08:35 WIB
Adu Kekayaan Ariel Noah vs Desta
Adu Kekayaan Ariel Noah vs Desta. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Ariel NOAH vs Desta. Keduanya belakangan ini menjadi perbincangan hangat di sosial media khususnya para penggemar mereka berdua.

Keduanya dikenal dengan tidak sebagai menjadi musisi melainkan juga memiliki banyak sekali berbagai penghasilan yang signifikan.

Ariel Noah

Ariel sudah melalang buana di dunia musik Indonesia, sebelum Ariel masuk band yang bernama NOAH dia sebelumnya menjadi vokalis band Peterpan pada 1 September tahun 2000.

Dilansir dari Okezone, Rabu (11/9/2024). Aktivitas musik yang padat membuat Ariel masih banyak terlibat dalam dunia hiburan, selain menyalurkan hobinya seperti fotografi dan sketsa lukisan. dengan merintis usaha di bidang fashion, yaitu sepatu dan clothing line. Brand sepatunya, 'ARL,' dikenal menggunakan bahan utama kanvas dan kulit.

Perkiraan kekayaan Ariel dalam usaha bisnisnya meraih omset dengan sangat besar mencapai miliaran rupiah. Sedangkan, untuk pendapatan Ariel Noah pada tahun 2020 lalu disinyalir mencapai Rp14,37 - Rp71, 86 miliar.

Pada konser solonya Ariel pun mendapatkan penghasilan honornya mencapai Rp400 juta. Ariel Noah disebut-sebut mendapat honor Rp400 jutaan saat manggung solo, dan mendapat honor puluhan juta ketika menjadi juri ajang pencarian bakat.

Desta

Desta yang dikenal sebagai presenter dan komedian, memiliki kekayaan yang sangat besar. Meskipun ketenaran Desta tidak sepopuler Ariel dalam dunia musik, tetapi Desta juga tidak kalah dalam dunia musik sebelum terkenal sebagai komedian dan presenter, Desta juga mempunyai band pada zaman tahun 90an yang bernama Clubeighties.

Menjadi bagian anggota dari band Clubeighties, kehadiran Desta sebagai drummer sangat penting di band ini.

