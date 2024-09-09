Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Kekayaan Ariel Noah vs Reza Rahadian

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:33 WIB
Adu Kekayaan Ariel Noah vs Reza Rahadian
Adu kekayaan Ariel Noah vs Reza Rahadian ( Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Ariel Noah vs Reza Rahadian menarik dikulik. Keduanya merupakan penyanyi serta aktor papan atas tanah. Beberapa karyanya pun sangat dikagumi warganet.

Untuk itu, beberapa penasaran penghasilan keduanya yang bekerja sebagai penyanyi dan aktor. Salah satunya berapa kekayaan dari Ariel Noah dan Reza Rahadian.

Berikut adu kekayaan Ariel Noah vs Reza Rahadian:

- Ariel Noah

Ariel NOAH yang juga dikenal sebagai duda satu anak, tetap aktif bersama band-nya, NOAH. Aktivitas musik yang padat membuat Ariel masih banyak terlibat dalam dunia hiburan, selain menyalurkan hobinya seperti fotografi dan sketsa lukisan.

Untuk mengamankan kekayaannya, Ariel terjun ke dunia bisnis dengan merintis usaha di bidang fashion, yaitu sepatu dan clothing line. Brand sepatunya, 'ARL,' dikenal menggunakan bahan utama kanvas dan kulit dengan mengutamakan kenyamanan serta detail lokal sebagai identitasnya. Dari bisnis ini, diperkirakan kekayaan Ariel mencapai miliaran rupiah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/206/3181702//menteri_kebudayaan_fadli_zon-EMDx_large.jpg
Hadiri Nobar Pangku, Menbud Sambut Antusiasme Perkembangan Film Indonesia di Mata Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/612/3138536//reza_rahadian-IjfF_large.jpeg
Reza Rahadian Ungkap Luka Terbesar Sang Ibunda, Ternyata Bukan saat Kehilangan Suami
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement