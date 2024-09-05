Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Kekayaan Ariel Noah vs Baim Wong, Siapakah yang Paling Kaya?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |06:35 WIB
Adu Kekayaan Ariel Noah vs Baim Wong, Siapakah yang Paling Kaya?
Adu kekayaan Ariel Noah vs Baim Wong, siapa paling kaya?(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Ariel Noah vs Baim Wong, siapakah yang paling kaya? Hal ini dikarenakan keduanya merupakan penyanyi serta kator papan atas di Indonesia.

Sehingga, penghasilannya cukup besar. Apalagi, tarif manggung mantan kekasih Luna Maya itu tinggi. Begitupun juga Baim Wong yang menjadi aktor dengan bayaran cukup besar.

Berikut adu kekayaan Ariel Noah vs Baim Wong, siapakah yang paling kaya?

- Ariel Noah

Ariel NOAH yang juga dikenal sebagai duda satu anak, tetap aktif bersama band-nya, NOAH. Aktivitas musik yang padat membuat Ariel masih banyak terlibat dalam dunia hiburan, selain menyalurkan hobinya seperti fotografi dan sketsa lukisan.

Untuk mengamankan kekayaannya, Ariel terjun ke dunia bisnis dengan merintis usaha di bidang fashion, yaitu sepatu dan clothing line. Brand sepatunya, 'ARL,' dikenal menggunakan bahan utama kanvas dan kulit dengan mengutamakan kenyamanan serta detail lokal sebagai identitasnya. Dari bisnis ini, diperkirakan kekayaan Ariel mencapai miliaran rupiah.

