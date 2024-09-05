Advertisement
HOT ISSUE

Adu Kekayaan Ariel Noah vs Virgoun Tambunan

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |21:01 WIB
Adu Kekayaan Ariel Noah vs Virgoun Tambunan
Adu kekayaan Ariel Noah vs Virgoun Tambunan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Adu kekayaan antara Ariel Noah dan Virgoun Tambunan. Mereka berdua merupakan penyanyi yang sangat terkenal.

Dengan band yang terkenal, keduanya ditaksir memiliki penghasilan yang sangat fantastis.

Berikut ini adu kekayaan antara Ariel Noah vs Virgoun Tambunan

Ariel Noah

Seorang musisi yang akrab disebut sebagai duda dengan anak 1 masih sering terlibat didalam dunia hiburan dan juga memiliki beberapa bisnis yang dijalankan oleh Ariel Noah yaitu sepatu dan clothing line. Ditaksir kekayaan yang dimiliki Ariel Noah Mencapai Miliaran Rupiah.

Halaman: 1 2
1 2
