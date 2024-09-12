Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gus Ipul Dilantik Jadi Mensos, Punya Harta Segini

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |04:15 WIB
Gus Ipul Dilantik Jadi Mensos, Punya Harta Segini
Harta kekayaan Mensos Gus Ipul (Foto: Okezone)
JAKARTA Presiden Jokowi melantik Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadi Menteri Sosial. Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Rabu (11/9/2024), Gus Ipul diketahui memiliki harta hingga Rp24,6 miliar. Terdiri dari tanah hingga Rp15,1 miliar, kendaraan Rp870 juta dan lainnya.

Berikut ini daftar harta Gus Ipul yang dilantik menjadi Menteri Sosial:

Tanah dan Bangunan Rp15.151.898.000

1. Tanah Seluas 3670 m2 di Jakarta Selatan, Hasil Sendiri 7.985.920.000 2. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/250 m2 Kota Depok, Hasil Sendiri Rp2.000.000.000

3. Bangunan Seluas 102 m2 di KAB/KOTA Surabaya, Hasil Sendiri Rp2.500.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/250 m2 di KAB/KOTA Jombang, Hasil Sendiri Rp255.788.000

5. Tanah Seluas 660 m2 di KAB/KOTA Jombang, Hasil Sendiri Rp410.190.000 6. Tanah dan Bangunan Seluas 3850 m2/1000 m2 di KAB/KOTA Pasuruan, Hasil Sendiri Rp2.000.000.000

Halaman:
1 2
