Gus Ipul Dilantik Jadi Mensos, Punya Harta Segini

JAKARTA – Presiden Jokowi melantik Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadi Menteri Sosial. Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Rabu (11/9/2024), Gus Ipul diketahui memiliki harta hingga Rp24,6 miliar. Terdiri dari tanah hingga Rp15,1 miliar, kendaraan Rp870 juta dan lainnya.

Berikut ini daftar harta Gus Ipul yang dilantik menjadi Menteri Sosial:

Tanah dan Bangunan Rp15.151.898.000

1. Tanah Seluas 3670 m2 di Jakarta Selatan, Hasil Sendiri 7.985.920.000 2. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/250 m2 Kota Depok, Hasil Sendiri Rp2.000.000.000

3. Bangunan Seluas 102 m2 di KAB/KOTA Surabaya, Hasil Sendiri Rp2.500.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/250 m2 di KAB/KOTA Jombang, Hasil Sendiri Rp255.788.000

5. Tanah Seluas 660 m2 di KAB/KOTA Jombang, Hasil Sendiri Rp410.190.000 6. Tanah dan Bangunan Seluas 3850 m2/1000 m2 di KAB/KOTA Pasuruan, Hasil Sendiri Rp2.000.000.000