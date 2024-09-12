6 Fakta Sri Mulyani, Erick Thohir hingga Pak Bas Ucapkan Terima Kasih dan Pamit ke DPR

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan terimakasih dan pamit kepada mitra kerjanya di DPR RI. Hal ini seiring berakhirnya masa jabatan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Di akhir masa jabatan, para menteri tersebut menyampaikan syukur dan harapan atas kerjasama yang dilakukan selama ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pamitan ke Anggota Komisi XI DPR RI saat rapat bersama pada Senin 9 September 2024. Sri Mulyani rapat bersama Komisi XI DPR ditemani Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wamenkeu Thomas Djiwandono.

Sementara Erick Thohir berpamitan ke Komisi VI DPR RI pada Rabu 11 September 2024. Sedangkan Basuki Hadimuljono berpamitan ke Anggota Komisi V DPR saat rapat kerja pada Senin 9 September 2024.

Okezone pun merangkum fakta dan moment menarik dari perpisahan para menteri dengan mitra kerja DPR RI, Minggu (15/9/2024):

1. Rapat Terakhir Sri Mulyani dengan Komisi XI

"Alhamdulillah kemarin, RKA Kemenkeu TA 2025 telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR. Dengan begitu, ini menjadi rapat terakhir bagi jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan Komisi XI terkait pembahasan anggaran Kemenkeu dalam kabinet saat ini," kata Sri Mulyani.

2. Ucapan Syukur dan Terimakasih Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas partnership yang luar biasa dari Komisi XI bersama Kementerian Keuangan. Terlebih, di tengah situasi yang sangat tidak mudah beberapa tahun terakhir, khususnya di masa pandemi covid-19.

"Berkat sinergi yang kuat dan baik ini, alhamdulillah Indonesia bisa bangkit dan pulih lebih cepat dibandingkan banyak negara lain," ujar Sri Mulyani.

3. Erick Thohir Pantun

Masuk Senayan, mengucap salam, sebelum pergi kita berbaris rapi, terima kasih untuk Komisi IV atas sinergi yang bermanfaat bagi negeri.

Ke Pulau Seribu, mendayung sampan, sampai di sana membakar ikan, jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, izinkan mohon maaf kami sampaikan.

4. Erick Thohir Pamit

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan rapat kerja (raker) untuk terakhir kalinya dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Dalam rapat tersebut, Erick mengaku selama lima tahun terakhir Komisi VI DPR tidak hanya menjadi mitra yang solid, namun juga rekan yang dapat menjaga prinsip check and balance atas tupoksi Kementerian BUMN.

“Dalam kurung waktu lima tahun ini, kita selalu bersama-sama bersama Komisi VI, tidak hanya menjadi mitra yang solid, tetapi juga menjadi mitra dalam menjaga prinsip check and balance sebagai tentu tupoksi kita masing-masing,” ujar Erick.