HOME FINANCE PROPERTY

Ajak Petinggi Polri dan TNI ke IKN, Ini Arahan Jokowi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |18:42 WIB
Ajak Petinggi Polri dan TNI ke IKN, Ini Arahan Jokowi
Presiden Jokowi di IKN (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pejabat TNI dan Polri se- Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dalam rangka memberikan gambaran wajah pembangunan proyek Ibukota baru Indonesia kedepannya.

Presiden Jokowi menyebut, pembangunan IKN akan menjadi percontohan pembangunan kota-kota lainnya di Indonesia. Sebab konsep pembangunan yang diarahkan menjadi kota modern serta kota yang ramah lingkungan.

"Kenapa saya mengajak untuk pertemuannya di IKN yang pertama memang saya ingin saudara-saudara semuanya melihat IKN.

Melihat progres kota masa depan itu seperti apa," ujar Presiden Jokowi dalam memberikan arahan kepada Pejabat TNI dan Polri di Istana Negara di IKN, Kamis (12/9/2024).

Jokowi mengatakan saat ini memang proses pembangunan IKN belum rampung dikerjakan, meskipun telah lebih dahulu dipilih sebagai penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus lalu.

Halaman:
1 2
