Bandara IKN Diuji Coba Pesawat RJ-85 Sebelum Digunakan Presiden Jokowi

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |19:55 WIB
Bandara IKN Diuji Coba Pesawat RJ-85 Sebelum Digunakan Presiden Jokowi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Bandara di IKN. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diuji coba dengan tes mendarat pesawat RJ-85 sebelum digunakan oleh Presiden Joko Widodo beraktivitas.

"Tadi Pak Menhub sudah mendarat di sini dengan (pesawat) Cessna. Nah sekarang sedang diupayakan untuk diuji coba dengan RJ-85 yang dipunyai oleh Pelita Air, ini sedang diupayakan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip Antara, Kamis (12/9/2024).

Basuki yang juga Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) itu mengatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa bandara di IKN sudah bagus untuk didarati pesawat.

Menurut pilot yang membawa pesawat Cessna tersebut, kata Basuki, bandara di IKN memiliki aspal yang sudah sesuai kriteria.

"Menurut Pak Menhub yang dilaporkan ke Presiden ini, bandaranya menurut pilotnya itu adalah bagus, jadi menggigit aspalnya yang dirasakan oleh pilotnya," kata Basuki.

