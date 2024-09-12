Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Kekayaan Maarten Paes vs Kiper Australia Matthew Ryan, Lebih Fantastis Siapa?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |08:22 WIB
Adu Kekayaan Maarten Paes vs Kiper Australia Matthew Ryan, Lebih Fantastis Siapa?
Adu kekayaan Maarten Paes vs kiper Matthew Ryan, lebih fantastis siapa? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Maarten Paes vs kiper Australia Matthew Ryan, lebih fantastis siapa? Sebab, keduanya menjadi penyelamat dalam menjaga gawang.

Hal itu terlihat dalam aksi pertandingan Timnas Indonesia vs Australia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk itu beberapa penasaran mengenai kekayaan kedua kiper yang hebat.

- Kekayaan Maarten Paes

Maarten Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Dia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kota Pare, Kediri, Jawa Timur.

Maarten Paes pun resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 30 April 2024. Tetapi, dia tak bisa langsung membela Timnas Indonesia karena masih terhambat aturan FIFA.

Dia diketahui pernah memperkuat sejumlah klub dunia, mulai dari NEC Nijmegen, FC Utrecht, hingga kini membela klub Amerika Serikat, FC Dallas.

Di FC Dallas sendiri, Maarten Paes jadi pemain andalan. Sejak direkrut pada Juli 2022, kiper dengan tinggi 191 cm itu sudah mentas di 100 laga dalam berbagai kompetisi.

Untuk kekayaannya sangat besar. Sebab, dia memiliki gaji hingga miliaran. Sekiranya Maarten Paes mendapatkan gaji Rp24 miliar lebih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement