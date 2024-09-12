Adu Kekayaan Maarten Paes vs Kiper Australia Matthew Ryan, Lebih Fantastis Siapa?

JAKARTA - Adu kekayaan Maarten Paes vs kiper Australia Matthew Ryan, lebih fantastis siapa? Sebab, keduanya menjadi penyelamat dalam menjaga gawang.

Hal itu terlihat dalam aksi pertandingan Timnas Indonesia vs Australia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk itu beberapa penasaran mengenai kekayaan kedua kiper yang hebat.

- Kekayaan Maarten Paes

Maarten Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Dia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kota Pare, Kediri, Jawa Timur.

Maarten Paes pun resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 30 April 2024. Tetapi, dia tak bisa langsung membela Timnas Indonesia karena masih terhambat aturan FIFA.

Dia diketahui pernah memperkuat sejumlah klub dunia, mulai dari NEC Nijmegen, FC Utrecht, hingga kini membela klub Amerika Serikat, FC Dallas.

Di FC Dallas sendiri, Maarten Paes jadi pemain andalan. Sejak direkrut pada Juli 2022, kiper dengan tinggi 191 cm itu sudah mentas di 100 laga dalam berbagai kompetisi.

Untuk kekayaannya sangat besar. Sebab, dia memiliki gaji hingga miliaran. Sekiranya Maarten Paes mendapatkan gaji Rp24 miliar lebih.