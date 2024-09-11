Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Calvin Verdonk vs Sandy Walsh, Siapa Paling Kaya?

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |21:35 WIB
Adu Kekayaan Calvin Verdonk vs Sandy Walsh, Siapa Paling Kaya?
Pemain Timnas Calvin Verdonk (Foto: PSSI)
JAKARTA – Adu kekayaan Calvin Verdonk vs Sandy Walsh siapa yang paling kaya akan diulas pada artikel ini.

Mereka pemain Timnas Indonesia yang tampil gemilang melawan Timnas Australia pada 10 September 2024 semalam.

Didalam dunia sepak bola, nilai jual pemain selain menunjukkan kemampuannya di lapangan juga menunjukkan potensi kekayaan yang dimiliki.

Calvin Verdonk dan Sandy Walsh telah menarik perhatian penikmat bola karena harga pasar mereka yang terbilang signifikan. Dirangkum Okezone berikut adu kekayaan Calvin Verdonk vs Sandy Walsh, Rabu (11/9/2024).

Pemain yang membela klub NEC Nijmigen memiliki potensi besar yang baru bergabung dengan timnas Indonesia memiliki nilai pasar yang tinggi. Pada tanggal 18 maret 2024 Calvin Verdonk memiliki harga pasar di angka Rp31 miliar yang naik menjadi Rp43 miliar pada 31 Mei 2024.

Halaman:
1 2
